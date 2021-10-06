***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967382
BIST
17:181.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,39
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:188,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1810,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0194
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:18503,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 503,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:18
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.408.439
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.331.547
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.655.175
|% -7,98
|
|HURGZ
|2,08
|49.667.309
|% -7,56
|
|MARTI
|1,42
|29.985.220
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|EREGL
|16,22
|1.273.169.784
|% 0,43
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,50
|921.428.509
|% -1,16
|
|THYAO
|13,64
|792.181.002
|% -2,85
|
|PETKM
|6,08
|1.735.857.654
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|504.267.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.372.935
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.199.239.399
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,27
|662.695.437
|% -1,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8839
|8,8859
|% 0,20
|
|Euro
|10,2657
|10,2733
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0911
|% -0,10
|
|Frank
|9,5401
|9,5975
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3642
|2,3761
|% 0,33
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33BNTAS
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 587 adet işlem
-
17:32NTHOL
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 387, 834 adet işlem
-
17:31MAREN
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 899, 871 adet işlem
-
17:30PETKM
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 685, 449 adet işlem
-
17:29NTHOL
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 281, 759 adet işlem