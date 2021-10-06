***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967399
BIST
14:501.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:508,9155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:5010,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:50503,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,78
|Açılış
|: 503,43
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,74
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:49
|DOBUR
|26,40
|3.399.407
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.611.108
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,86
|253.026.282
|% 9,75
|
|SEYKM
|18,00
|17.404.244
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|22.585.509
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.483.508
|% -9,78
|
|PETKM
|6,18
|1.142.964.569
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.142.964.569
|% -7,21
|
|EREGL
|16,44
|1.072.382.575
|% 1,80
|
|TUPRS
|120,30
|722.963.515
|% -0,50
|
|GARAN
|9,22
|688.577.341
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,33
|546.763.106
|% -0,31
|
|PETKM
|6,18
|1.142.964.569
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|146.239.852
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|263.609.139
|% -0,42
|
|KRDMD
|6,33
|546.763.106
|% -0,31
|
|DOHOL
|2,57
|200.760.048
|% -1,53
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9087
|8,9120
|% 0,49
|
|Euro
|10,2796
|10,2975
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0614
|12,1219
|% 0,15
|
|Frank
|9,5584
|9,6159
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3716
|2,3835
|% 0,64
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,35
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|24,94
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,06
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|0,71
|
Seans Raporu
14:49
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15:04MAREN
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Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 9, 982.00 milyon TL de
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