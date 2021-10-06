***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967400
BIST
17:201.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:208,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:2010,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:20503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,35
|Açılış
|: 503,12
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:20
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.870.146
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.408.439
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.347.225
|% -10,00
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|RALYH
|4,13
|3.763.768
|% -8,43
|
|HURGZ
|2,08
|49.667.339
|% -7,56
|
|MARTI
|1,42
|30.013.354
|% -6,58
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|EREGL
|16,20
|1.280.169.197
|% 0,31
|
|GARAN
|9,22
|1.218.826.542
|% -0,65
|
|TUPRS
|119,20
|926.844.610
|% -1,41
|
|THYAO
|13,65
|797.090.802
|% -2,78
|
|PETKM
|6,09
|1.744.712.871
|% -8,56
|
|YKBNK
|2,37
|510.417.233
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.382.385
|% -1,65
|
|GARAN
|9,22
|1.218.826.542
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,26
|666.906.743
|% -1,42
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8861
|8,8894
|% 0,23
|
|Euro
|10,2663
|10,2700
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0278
|12,0881
|% -0,13
|
|Frank
|9,5385
|9,5959
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3641
|2,3759
|% 0,32
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|-1,31
|