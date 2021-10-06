***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967401
BIST
15:271.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:278,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:2710,2775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0152
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:27503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,94
|Açılış
|: 503,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:27
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.720.909
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.512.892
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.648.548
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.644.225
|% -9,78
|
|RALYH
|4,16
|2.678.938
|% -7,76
|
|PETKM
|6,16
|1.242.550.275
|% -7,51
|
|PETKM
|6,16
|1.242.550.275
|% -7,51
|
|EREGL
|16,43
|1.118.823.085
|% 1,73
|
|GARAN
|9,30
|927.362.065
|% 0,22
|
|TUPRS
|120,60
|773.386.512
|% -0,25
|
|KRDMD
|6,34
|561.200.395
|% -0,16
|
|PETKM
|6,16
|1.242.550.275
|% -7,51
|
|TSKB
|1,19
|152.412.992
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|290.338.396
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|927.362.065
|% 0,22
|
|KRDMD
|6,34
|561.200.395
|% -0,16
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8951
|% 0,30
|
|Euro
|10,2687
|10,2775
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0439
|12,1043
|% 0,01
|
|Frank
|9,5393
|9,5968
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3648
|2,3767
|% 0,35
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-0,89
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|30,00
|
|Tam
|3.320
|3.403
|30,61
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,81
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|0,69
|
Seans Raporu
15:27
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 26 kaybederek (% -0.76 ) 1, 477
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15:35XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 10, 810.00 milyon TL de
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15:35GLYHO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 760, 832 adet işlem
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15:34MARTI
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 624, 996 adet işlem
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15:33BOSSA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 190 adet işlem