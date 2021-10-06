***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967415
BIST
15:401.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:408,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:4010,2812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0115
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:40502,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,30
|Açılış
|: 502,95
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DOBUR
|26,40
|3.641.205
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|272.492.076
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.528.714
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.686.557
|% -9,87
|
|RALYH
|4,13
|2.829.844
|% -8,43
|
|PETKM
|6,15
|1.264.750.967
|% -7,66
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,15
|1.264.750.967
|% -7,66
|
|EREGL
|16,40
|1.134.666.295
|% 1,55
|
|GARAN
|9,28
|948.905.052
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,50
|783.139.060
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,34
|564.185.984
|% -0,16
|
|PETKM
|6,15
|1.264.750.967
|% -7,66
|
|TSKB
|1,19
|153.205.595
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|291.125.997
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|948.905.052
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|564.185.984
|% -0,16
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8965
|8,9009
|% 0,36
|
|Euro
|10,2512
|10,2812
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0328
|12,0931
|% -0,09
|
|Frank
|9,5274
|9,5848
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3612
|2,3730
|% 0,20
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-2,67
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,92
|81,92
|-0,64
|
Seans Raporu
15:40
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15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 63 kaybederek (% -0.87 ) 1, 209
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