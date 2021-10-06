***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967418
BIST
16:071.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,50
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:078,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:0710,2872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0055
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:07503,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 503,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:07
|NUGYO
|12,43
|17.634.166
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.672.383
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|290.848.920
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.557.586
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.481.164.635
|% -8,71
|
|RALYH
|4,15
|3.370.487
|% -7,98
|
|MARTI
|1,40
|27.339.232
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,08
|1.481.164.635
|% -8,71
|
|EREGL
|16,27
|1.182.244.834
|% 0,74
|
|GARAN
|9,28
|988.706.035
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,70
|839.442.247
|% -0,99
|
|THYAO
|13,83
|594.971.336
|% -1,50
|
|PETKM
|6,08
|1.481.164.635
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,36
|326.983.358
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|154.249.013
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|988.706.035
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,33
|578.710.902
|% -0,31
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9046
|8,9080
|% 0,44
|
|Euro
|10,2832
|10,2872
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0521
|12,1125
|% 0,07
|
|Frank
|9,5399
|9,5974
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3656
|2,3775
|% 0,39
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,57
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|27,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,27
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,68
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|-0,73
|
Seans Raporu
16:07
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16:21KORDS
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16:20XU030
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16:19BOSSA
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