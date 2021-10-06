***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967440
BIST
15:251.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:258,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:2510,2724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0203
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:25502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,33
|Açılış
|: 502,93
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:24
|NUGYO
|12,43
|17.631.543
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.700.939
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.483.822
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.638.785
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.643.346
|% -9,78
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|EREGL
|16,44
|1.111.694.030
|% 1,80
|
|GARAN
|9,29
|906.182.229
|% 0,11
|
|TUPRS
|120,30
|768.112.764
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,35
|560.912.277
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|TSKB
|1,19
|148.568.270
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|290.068.302
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|906.182.229
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,35
|560.912.277
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8908
|8,8960
|% 0,31
|
|Euro
|10,2665
|10,2734
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0537
|12,1142
|% 0,09
|
|Frank
|9,5486
|9,6061
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,47
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,46
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|30,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|29,74
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,39
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,19
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,63
|
Seans Raporu
15:24
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 26 kaybederek (% -0.76 ) 1, 477
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15:35XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 10, 810.00 milyon TL de
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15:35GLYHO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 760, 832 adet işlem
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15:34MARTI
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 624, 996 adet işlem
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15:33BOSSA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 190 adet işlem