***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967443
BIST
15:261.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:268,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:2610,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:26502,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,33
|Açılış
|: 502,93
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:26
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.845.562
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.523.656
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.661.090
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.682.693
|% -9,78
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|RALYH
|4,20
|2.696.955
|% -6,87
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|EREGL
|16,42
|1.119.234.246
|% 1,67
|
|GARAN
|9,28
|937.145.733
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,70
|774.077.292
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,34
|561.213.801
|% -0,16
|
|PETKM
|6,16
|1.245.334.511
|% -7,51
|
|TSKB
|1,19
|152.579.365
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|290.400.434
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|937.145.733
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|561.213.801
|% -0,16
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8905
|8,8929
|% 0,27
|
|Euro
|10,2706
|10,2740
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0515
|12,1120
|% 0,07
|
|Frank
|9,5441
|9,6016
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3663
|2,3782
|% 0,42
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|29,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|27,93
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,63
|
Seans Raporu
15:26
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 26 kaybederek (% -0.76 ) 1, 477
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15:35XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 10, 810.00 milyon TL de
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15:35GLYHO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 760, 832 adet işlem
-
15:34MARTI
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 624, 996 adet işlem
-
15:33BOSSA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 190 adet işlem