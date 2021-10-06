***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967444
BIST
15:371.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:378,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:3710,2796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0131
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:37502,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,22
|Açılış
|: 502,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOBUR
|26,40
|3.641.178
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.881.269
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.528.696
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.680.865
|% -9,87
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|RALYH
|4,20
|2.707.560
|% -6,87
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|EREGL
|16,39
|1.133.812.774
|% 1,49
|
|GARAN
|9,29
|947.557.043
|% 0,11
|
|TUPRS
|120,50
|782.839.868
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,33
|563.901.121
|% -0,31
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|TSKB
|1,19
|153.143.573
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|290.659.891
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|947.557.043
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,33
|563.901.121
|% -0,31
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8946
|8,9000
|% 0,35
|
|Euro
|10,2726
|10,2796
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0503
|12,1107
|% 0,06
|
|Frank
|9,5408
|9,5983
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3646
|2,3765
|% 0,35
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,09
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|-0,54
|
Seans Raporu
15:37
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15:50XU030
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