***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 15:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967445
BIST
15:191.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:198,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:1910,2763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2564
15:19502,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 502,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:19
|NUGYO
|12,43
|17.631.543
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.700.939
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.483.822
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.638.785
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.643.346
|% -9,78
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|EREGL
|16,44
|1.111.694.030
|% 1,80
|
|GARAN
|9,29
|906.182.229
|% 0,11
|
|TUPRS
|120,30
|768.112.764
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,35
|560.912.277
|% 0,00
|
|PETKM
|6,15
|1.220.308.352
|% -7,66
|
|TSKB
|1,19
|148.568.270
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|290.068.302
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|906.182.229
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,35
|560.912.277
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8929
|8,8949
|% 0,30
|
|Euro
|10,2699
|10,2763
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0537
|12,1142
|% 0,09
|
|Frank
|9,5486
|9,6061
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,47
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-3,61
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,12
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,60
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,49
|
Seans Raporu
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