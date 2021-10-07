***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967799
BIST
11:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:568,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0129
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:5610,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:56502,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 502,68
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.977.554
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.324.202
|% 9,96
|
|OZBAL
|16,54
|34.297.309
|% 9,54
|
|DOBUR
|28,78
|2.871.416
|% 9,02
|
|SEYKM
|16,20
|6.477.866
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.511.780
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.338.399
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,09
|53.076.451
|% -3,33
|
|PETKM
|6,07
|676.813.777
|% -0,49
|
|GARAN
|9,28
|455.907.738
|% 0,65
|
|EREGL
|16,64
|360.378.504
|% 3,03
|
|THYAO
|13,96
|327.184.098
|% 1,82
|
|ASELS
|15,29
|281.601.238
|% 3,10
|
|PETKM
|6,07
|676.813.777
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,77
|88.341.319
|% 0,57
|
|GARAN
|9,28
|455.907.738
|% 0,65
|
|HALKB
|4,30
|209.497.300
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.958.231
|% 0,00
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8813
|8,8832
|% 0,15
|
|Euro
|10,2825
|10,2876
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0911
|% 0,12
|
|Frank
|9,5394
|9,5968
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3600
|2,3719
|% 0,05
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|
Seans Raporu
11:56
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