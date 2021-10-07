***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967804
BIST
12:101.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,03
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:108,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:1010,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0223
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3052
En Düşük
10,2457
12:10502,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:08
|OZBAL
|16,61
|42.819.363
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.996.821
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.398.646
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.881.840
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.556.226
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.695.869
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,73
|20.977.023
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,14
|64.380.796
|% -2,54
|
|PETKM
|6,08
|707.449.679
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.152.306
|% 0,76
|
|EREGL
|16,70
|389.945.306
|% 3,41
|
|THYAO
|13,99
|363.303.406
|% 2,04
|
|ASELS
|15,30
|288.049.718
|% 3,17
|
|PETKM
|6,08
|707.449.679
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|478.152.306
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,76
|88.647.920
|% 0,00
|
|HALKB
|4,30
|211.770.936
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|80.229.866
|% 0,00
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8800
|8,8817
|% 0,13
|
|Euro
|10,2626
|10,3010
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0288
|12,0891
|% 0,11
|
|Frank
|9,5365
|9,5940
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3607
|2,3726
|% 0,08
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,98
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|-4,70
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,27
|
|Çeyrek
|802
|821
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,01
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-1,20
|