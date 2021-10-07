***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967805
BIST
12:021.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:028,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0210,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0187
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
12:02502,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 502,76
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:02
|OZBAL
|16,61
|42.320.166
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.978.477
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.368.605
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.873.603
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.522.983
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.579.039
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|20.665.659
|% -9,04
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,13
|58.754.970
|% -2,70
|
|PETKM
|6,08
|694.843.237
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|460.064.895
|% 0,76
|
|EREGL
|16,68
|370.680.134
|% 3,28
|
|THYAO
|13,96
|329.071.150
|% 1,82
|
|ASELS
|15,28
|285.425.015
|% 3,03
|
|PETKM
|6,08
|694.843.237
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,77
|88.441.275
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|460.064.895
|% 0,76
|
|HALKB
|4,29
|209.860.045
|% 2,14
|
|GLYHO
|1,90
|80.166.252
|% 0,00
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8831
|8,8851
|% 0,17
|
|Euro
|10,2872
|10,2912
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0286
|12,0889
|% 0,10
|
|Frank
|9,5392
|9,5967
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% 0,07
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-3,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-5,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|-3,43
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-1,66
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|-1,23
|