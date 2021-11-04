***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 15:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974757
BIST
16:011.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 24,29
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
16:019,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:0111,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0737
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:01560,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 12,00
|Açılış
|: 560,49
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:01
|PRKAB
|27,16
|137.805.225
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|135.829.143
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|67.345.107
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.301.591
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|3.095.848
|% 9,90
|
|BASGZ
|28,04
|9.725.338
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.667.096
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|261.325.658
|% -8,70
|
|CANTE
|12,01
|77.691.933
|% -7,62
|
|DGKLB
|2,37
|129.558.800
|% -5,58
|
|THYAO
|16,64
|2.453.202.342
|% 6,80
|
|GARAN
|10,54
|1.856.188.469
|% 1,54
|
|TSKB
|1,58
|645.523.167
|% 5,33
|
|KRDMD
|7,30
|614.938.168
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,95
|602.472.931
|% 2,43
|
|TSKB
|1,58
|645.523.167
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,95
|602.472.931
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,10
|210.748.307
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,03
|382.150.803
|% 2,01
|
|GARAN
|10,54
|1.856.188.469
|% 1,54
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7241
|9,7293
|% 0,92
|
|Euro
|11,2630
|11,2743
|% 0,66
|
|Sterlin
|13,1468
|13,2127
|% -0,05
|
|Frank
|10,6204
|10,6844
|% 0,86
|
|Riyal
|2,5869
|2,5999
|% 0,98
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,85
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,35
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|61,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|62,48
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|30,22
|
|Çeyrek
|894
|914
|15,11
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|1,92
|