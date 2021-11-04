***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974760
BIST
16:551.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 28,38
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:559,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:5511,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:55560,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 11,54
|Açılış
|: 560,04
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CLEBI
|188,60
|205.254.105
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.952.941
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.186.904
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|142.216.667
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|73.019.247
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.836.703
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.833.980
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|274.728.349
|% -8,70
|
|FRIGO
|2,62
|20.684.266
|% -6,09
|
|DGKLB
|2,36
|138.783.513
|% -5,98
|
|THYAO
|16,71
|2.619.449.742
|% 7,25
|
|GARAN
|10,51
|2.150.329.555
|% 1,25
|
|ISCTR
|6,15
|770.880.376
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,96
|762.489.142
|% 2,78
|
|KRDMD
|7,28
|689.980.205
|% 0,41
|
|TSKB
|1,57
|688.277.676
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|762.489.142
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|277.171.393
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|451.682.674
|% 1,51
|
|GARAN
|10,51
|2.150.329.555
|% 1,25
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7156
|9,7179
|% 0,80
|
|Euro
|11,2360
|11,2407
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1044
|13,1701
|% -0,37
|
|Frank
|10,5893
|10,6531
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5807
|2,5937
|% 0,74
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|22,42
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,88
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|62,00
|
|Tam
|3.684
|3.777
|58,62
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|28,36
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,19
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|2,17
|