***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974761
BIST
15:521.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 23,68
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:529,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0939
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:5211,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0790
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:52561,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 12,67
|Açılış
|: 561,17
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,25
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GLYHO
|1,98
|288.968.741
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|5.782.097
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.764.267
|% 9,96
|
|GARFA
|13,18
|4.296.292
|% 9,92
|
|HLGYO
|2,88
|67.180.161
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|9.710.925
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.658.916
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|257.648.714
|% -8,70
|
|CANTE
|11,91
|73.145.162
|% -8,38
|
|DGKLB
|2,37
|128.913.835
|% -5,58
|
|THYAO
|16,66
|2.417.273.712
|% 6,93
|
|GARAN
|10,54
|1.820.418.319
|% 1,54
|
|TSKB
|1,56
|613.161.687
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|610.697.455
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,96
|597.637.885
|% 2,78
|
|TSKB
|1,56
|613.161.687
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,96
|597.637.885
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,03
|381.872.393
|% 2,01
|
|GARAN
|10,54
|1.820.418.319
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,09
|183.837.317
|% 0,00
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7303
|9,7346
|% 0,97
|
|Euro
|11,2670
|11,2796
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,1555
|13,2215
|% 0,02
|
|Frank
|10,6259
|10,6900
|% 0,91
|
|Riyal
|2,5896
|2,6026
|% 1,08
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|21,41
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,46
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|51,91
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|25,11
|
|Çeyrek
|892
|912
|12,55
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,73
|