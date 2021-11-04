***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974762
BIST
15:541.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,16
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:549,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0864
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:5411,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0669
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:54561,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 12,82
|Açılış
|: 561,41
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PRKAB
|27,16
|137.764.023
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|134.469.988
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.288.411
|% 9,92
|
|TETMT
|190,70
|5.556.211
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,33
|2.869.519
|% 9,90
|
|BASGZ
|28,04
|9.710.925
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.658.916
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,61
|257.309.871
|% -8,89
|
|CANTE
|11,90
|72.993.330
|% -8,46
|
|DGKLB
|2,37
|128.908.740
|% -5,58
|
|THYAO
|16,66
|2.413.604.828
|% 6,93
|
|GARAN
|10,53
|1.805.013.981
|% 1,45
|
|TSKB
|1,56
|613.128.078
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|610.255.236
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,95
|593.545.469
|% 2,43
|
|TSKB
|1,56
|613.128.078
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,95
|593.545.469
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,03
|381.855.205
|% 2,01
|
|GARAN
|10,53
|1.805.013.981
|% 1,45
|
|SKBNK
|1,10
|183.764.481
|% 0,92
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7311
|9,7344
|% 0,97
|
|Euro
|11,2643
|11,2773
|% 0,68
|
|Sterlin
|13,1611
|13,2271
|% 0,06
|
|Frank
|10,6305
|10,6945
|% 0,95
|
|Riyal
|2,5910
|2,6040
|% 1,14
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|18,14
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,22
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|54,00
|
|Tam
|3.676
|3.769
|50,55
|
|Yarım
|1.777
|1.823
|24,45
|
|Çeyrek
|891
|912
|12,23
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,16
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|1,67
|