***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974764
BIST
15:521.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 23,68
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:529,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0947
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:5211,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0770
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:52561,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 12,67
|Açılış
|: 561,17
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,25
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GLYHO
|1,98
|289.016.456
|% 10,00
|
|TETMT
|190,80
|6.742.012
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.771.057
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|134.748.367
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.296.424
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|9.715.383
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.663.318
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,61
|257.996.504
|% -8,89
|
|CANTE
|11,88
|74.815.488
|% -8,62
|
|DGKLB
|2,37
|128.915.880
|% -5,58
|
|THYAO
|16,67
|2.425.924.052
|% 7,00
|
|GARAN
|10,54
|1.828.806.974
|% 1,54
|
|TSKB
|1,56
|613.608.657
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|611.511.742
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,95
|597.833.549
|% 2,43
|
|TSKB
|1,56
|613.608.657
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,95
|597.833.549
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,03
|381.931.769
|% 2,01
|
|GARAN
|10,54
|1.828.806.974
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,10
|184.108.541
|% 0,92
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7309
|9,7354
|% 0,98
|
|Euro
|11,2641
|11,2776
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,1543
|13,2202
|% 0,01
|
|Frank
|10,6288
|10,6929
|% 0,94
|
|Riyal
|2,5899
|2,6029
|% 1,10
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|21,43
|
|Altın Gr.
|559
|560
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|54,00
|
|Tam
|3.678
|3.771
|52,57
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|25,43
|
|Çeyrek
|892
|912
|12,71
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,16
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,79
|