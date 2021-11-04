***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974765
BIST
16:071.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 25,57
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
16:079,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:0711,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0589
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:07560,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 12,20
|Açılış
|: 560,70
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:07
|GLYHO
|1,98
|289.791.773
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|137.812.694
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|67.397.032
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.305.373
|% 9,92
|
|CLEBI
|188,50
|195.746.420
|% 9,91
|
|BASGZ
|28,04
|10.040.816
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.677.164
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|262.672.438
|% -8,70
|
|CANTE
|12,06
|78.031.231
|% -7,23
|
|FRIGO
|2,63
|19.472.988
|% -5,73
|
|THYAO
|16,67
|2.472.576.887
|% 7,00
|
|GARAN
|10,55
|1.889.349.483
|% 1,64
|
|TSKB
|1,57
|647.593.355
|% 4,67
|
|ISCTR
|6,10
|624.743.037
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,30
|617.984.434
|% 0,69
|
|TSKB
|1,57
|647.593.355
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,95
|603.545.785
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,10
|211.165.338
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,02
|382.299.777
|% 1,51
|
|GARAN
|10,55
|1.889.349.483
|% 1,64
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7156
|9,7220
|% 0,84
|
|Euro
|11,2503
|11,2595
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1289
|13,1947
|% -0,18
|
|Frank
|10,6093
|10,6732
|% 0,75
|
|Riyal
|2,5844
|2,5973
|% 0,88
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,85
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,35
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|61,00
|
|Tam
|3.688
|3.781
|62,48
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|30,22
|
|Çeyrek
|894
|914
|15,11
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|1,92
|
Seans Raporu
16:07
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