***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974766
BIST
17:061.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 28,48
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:069,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0843
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0611,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0487
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:06561,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 13,23
|Açılış
|: 561,22
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:06
|CLEBI
|188,60
|205.277.680
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.967.632
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.324.008
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|144.021.982
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.414.741
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|11.043.386
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.849.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|280.402.228
|% -8,70
|
|DGKLB
|2,36
|142.170.406
|% -5,98
|
|FRIGO
|2,64
|21.779.696
|% -5,38
|
|THYAO
|16,79
|2.699.915.794
|% 7,77
|
|GARAN
|10,52
|2.245.637.320
|% 1,35
|
|ISCTR
|6,18
|817.335.708
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,96
|796.044.075
|% 2,78
|
|AKBNK
|6,32
|737.166.606
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|700.096.813
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|796.044.075
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,11
|277.793.185
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,03
|452.277.131
|% 2,01
|
|GARAN
|10,52
|2.245.637.320
|% 1,35
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7212
|9,7250
|% 0,87
|
|Euro
|11,2407
|11,2493
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,0973
|13,1630
|% -0,42
|
|Frank
|10,5919
|10,6557
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5830
|2,5960
|% 0,83
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,69
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,54
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.684
|3.776
|58,00
|
|Yarım
|1.780
|1.827
|28,05
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,03
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,82
|
Seans Raporu
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