***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 16:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974767
BIST
16:201.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 27,70
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.576
En Düşük
1.562
16:209,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:2011,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0537
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:20560,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 11,57
|Açılış
|: 560,27
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TETMT
|190,80
|7.633.396
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.146.791
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.909.139
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|139.523.780
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.305.940
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.122.356
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.740.265
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,62
|264.199.987
|% -8,70
|
|CANTE
|11,99
|79.213.155
|% -7,77
|
|FRIGO
|2,62
|19.937.349
|% -6,09
|
|THYAO
|16,73
|2.562.037.309
|% 7,38
|
|GARAN
|10,57
|1.968.878.266
|% 1,83
|
|TSKB
|1,57
|675.702.075
|% 4,67
|
|ISCTR
|6,11
|667.147.830
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,31
|639.021.036
|% 0,83
|
|TSKB
|1,57
|675.702.075
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|622.016.050
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,02
|397.282.265
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,10
|211.743.263
|% 0,92
|
|GARAN
|10,57
|1.968.878.266
|% 1,83
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7169
|9,7200
|% 0,82
|
|Euro
|11,2507
|11,2645
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1445
|13,2104
|% -0,06
|
|Frank
|10,6214
|10,6854
|% 0,86
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,91
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|21,82
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,92
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|61,00
|
|Tam
|3.691
|3.784
|65,59
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|31,73
|
|Çeyrek
|895
|915
|16,05
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,18
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:17
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