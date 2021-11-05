***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 10:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975059
BIST
10:431.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:439,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:4311,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0251
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:43562,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,83
|Açılış
|: 562,45
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:43
|RALYH
|8,88
|66.561.681
|% 8,16
|
|GEDZA
|17,39
|7.895.670
|% 6,82
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GARFA
|13,98
|2.278.402
|% 6,07
|
|IZFAS
|6,70
|2.674.121
|% 5,85
|
|BASGZ
|25,24
|2.290.353
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|52.359.112
|% -9,99
|
|TETMT
|179,30
|1.419.882
|% -6,03
|
|RODRG
|14,23
|590.849
|% -5,51
|
|MMCAS
|5,80
|20.248
|% -3,33
|
|EKGYO
|2,10
|248.364.505
|% 2,44
|
|KONTR
|78,50
|96.187.534
|% 5,02
|
|KOZAL
|107,30
|73.264.477
|% 0,00
|
|RALYH
|8,88
|66.561.681
|% 8,16
|
|PGSUS
|88,95
|61.364.302
|% 0,06
|
|ODAS
|1,45
|39.526.487
|% 0,00
|
|ADESE
|1,29
|25.162.270
|% 3,20
|
|ZRGYO
|2,38
|44.667.068
|% -2,06
|
|IHLGM
|0,87
|13.994.896
|% 2,35
|
|RALYH
|8,88
|66.561.681
|% 8,16
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7237
|9,7283
|% 0,47
|
|Euro
|11,2418
|11,2513
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,1100
|13,1757
|% 0,44
|
|Frank
|10,6213
|10,6852
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5873
|2,6002
|% 0,37
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,90
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|0,10
|