***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975060
BIST
10:461.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:469,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:4611,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0267
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:46562,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,86
|Açılış
|: 562,19
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:44
|RALYH
|8,88
|66.561.681
|% 8,16
|
|GEDZA
|17,39
|7.895.670
|% 6,82
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GARFA
|13,98
|2.278.402
|% 6,07
|
|IZFAS
|6,70
|2.674.121
|% 5,85
|
|BASGZ
|25,24
|2.290.353
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|52.359.112
|% -9,99
|
|DARDL
|2,77
|23.777.675
|% -6,10
|
|TETMT
|179,30
|1.419.882
|% -6,03
|
|RODRG
|14,23
|590.849
|% -5,51
|
|THYAO
|16,98
|539.700.904
|% 0,06
|
|GARAN
|10,47
|424.029.000
|% 0,19
|
|TUPRS
|142,60
|288.366.037
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,10
|248.364.505
|% 2,44
|
|ASELS
|16,75
|180.782.708
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|248.364.505
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|119.184.824
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,10
|54.416.982
|% 0,00
|
|GARAN
|10,47
|424.029.000
|% 0,19
|
|THYAO
|16,98
|539.700.904
|% 0,06
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7230
|9,7278
|% 0,46
|
|Euro
|11,2453
|11,2547
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,1100
|13,1757
|% 0,44
|
|Frank
|10,6213
|10,6852
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5873
|2,6002
|% 0,37
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,72
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,05
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|0,24
|