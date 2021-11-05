***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975061
BIST
10:521.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:529,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:5211,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0224
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:52561,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,29
|Açılış
|: 561,91
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:50
|GEDZA
|17,72
|9.541.800
|% 8,85
|
|RALYH
|8,81
|68.771.406
|% 7,31
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,75
|2.831.318
|% 6,64
|
|EGEEN
|1.383,00
|23.577.121
|% 5,25
|
|BASGZ
|25,24
|2.345.276
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|52.831.971
|% -9,99
|
|TETMT
|179,30
|1.419.882
|% -6,03
|
|DARDL
|2,78
|24.750.892
|% -5,76
|
|RODRG
|14,23
|590.849
|% -5,51
|
|THYAO
|16,99
|563.750.736
|% 0,12
|
|GARAN
|10,51
|478.728.614
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,60
|293.849.548
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,09
|251.565.502
|% 1,95
|
|ASELS
|16,73
|187.783.775
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,09
|251.565.502
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|143.059.037
|% 1,31
|
|SKBNK
|1,09
|54.540.735
|% -0,91
|
|GARAN
|10,51
|478.728.614
|% 0,57
|
|THYAO
|16,99
|563.750.736
|% 0,12
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7223
|9,7282
|% 0,47
|
|Euro
|11,2410
|11,2489
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,0993
|13,1650
|% 0,35
|
|Frank
|10,6126
|10,6765
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,29
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,46
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,48
|0,05
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,18
|