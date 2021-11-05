***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 10:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975062
BIST
12:031.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
12:039,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:0311,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:03561,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,33
|Açılış
|: 561,91
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KONTR
|81,15
|166.014.588
|% 8,56
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GEDZA
|17,38
|16.202.148
|% 6,76
|
|DOBUR
|68,00
|13.810.182
|% 6,67
|
|IZFAS
|6,72
|3.324.479
|% 6,16
|
|BASGZ
|25,24
|2.926.603
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|54.075.520
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,06
|22.458.996
|% -7,04
|
|GSRAY
|4,09
|130.301.487
|% -6,62
|
|RODRG
|14,10
|1.212.195
|% -6,37
|
|THYAO
|16,99
|971.906.871
|% 0,12
|
|GARAN
|10,51
|939.152.426
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,40
|478.916.236
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,11
|402.991.406
|% 2,93
|
|ASELS
|16,69
|301.642.707
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,11
|402.991.406
|% 2,93
|
|TSKB
|1,53
|172.387.101
|% 0,00
|
|GARAN
|10,51
|939.152.426
|% 0,57
|
|THYAO
|16,99
|971.906.871
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,96
|160.607.969
|% -0,67
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7195
|9,7220
|% 0,40
|
|Euro
|11,2234
|11,2291
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,0459
|13,1113
|% -0,05
|
|Frank
|10,6020
|10,6659
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5848
|2,5977
|% 0,28
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,22
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.695
|3.788
|-2,11
|
|Yarım
|1.786
|1.832
|-1,01
|
|Çeyrek
|896
|916
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|0,46
|