***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 10:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975063
BIST
10:541.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.571
10:549,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:5411,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0210
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:54561,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,23
|Açılış
|: 561,85
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:52
|GEDZA
|17,69
|10.549.887
|% 8,66
|
|RALYH
|8,85
|70.066.826
|% 7,80
|
|IZFAS
|6,78
|2.878.154
|% 7,11
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|GARFA
|13,89
|2.380.478
|% 5,39
|
|KARYE
|16,04
|52.889.474
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.356.608
|% -9,99
|
|RODRG
|14,10
|681.594
|% -6,37
|
|DARDL
|2,78
|25.348.886
|% -5,76
|
|TETMT
|179,90
|1.916.803
|% -5,71
|
|THYAO
|17,02
|592.706.876
|% 0,29
|
|GARAN
|10,50
|508.156.668
|% 0,48
|
|TUPRS
|142,70
|296.401.141
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|252.911.051
|% 1,95
|
|ASELS
|16,75
|191.481.687
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,09
|252.911.051
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|145.980.705
|% 1,31
|
|SKBNK
|1,09
|54.599.184
|% -0,91
|
|GARAN
|10,50
|508.156.668
|% 0,48
|
|THYAO
|17,02
|592.706.876
|% 0,29
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7234
|9,7277
|% 0,46
|
|Euro
|11,2398
|11,2486
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,0985
|13,1642
|% 0,35
|
|Frank
|10,6068
|10,6706
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5850
|2,5980
|% 0,29
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,72
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,05
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|0,24
|