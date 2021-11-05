***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975065
BIST
11:301.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:309,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3011,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0214
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:30562,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,61
|Açılış
|: 562,23
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:28
|GEDZA
|17,57
|14.557.121
|% 7,92
|
|RALYH
|8,79
|76.860.528
|% 7,06
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,74
|3.107.426
|% 6,48
|
|DOBUR
|67,50
|12.290.750
|% 5,88
|
|BASGZ
|25,24
|2.629.604
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.867.192
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,20
|16.803.003
|% -6,66
|
|RODRG
|14,21
|1.083.506
|% -5,64
|
|DARDL
|2,80
|29.742.106
|% -5,08
|
|THYAO
|17,06
|801.568.674
|% 0,53
|
|GARAN
|10,53
|758.428.759
|% 0,77
|
|TUPRS
|144,30
|418.450.026
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,10
|319.842.276
|% 2,44
|
|ASELS
|16,75
|272.810.737
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|319.842.276
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|168.977.226
|% 0,65
|
|GARAN
|10,53
|758.428.759
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,09
|55.786.993
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|145.458.865
|% -0,34
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7276
|9,7322
|% 0,51
|
|Euro
|11,2471
|11,2552
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0540
|13,1194
|% 0,01
|
|Frank
|10,6033
|10,6672
|% 0,18
|
|Riyal
|2,5846
|2,5975
|% 0,27
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,61
|
|Altın Gr.
|563
|563
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,06
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|0,67
|
Seans Raporu
11:28
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