***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975066
BIST
12:031.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
12:039,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:0311,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0086
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:03561,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,29
|Açılış
|: 561,91
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KONTR
|81,10
|167.870.167
|% 8,49
|
|GEDZA
|17,45
|16.422.749
|% 7,19
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,73
|3.335.380
|% 6,32
|
|EUYO
|3,64
|1.422.730
|% 6,12
|
|KARYE
|16,04
|54.145.518
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.963.529
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,02
|22.969.740
|% -7,15
|
|RODRG
|14,10
|1.215.117
|% -6,37
|
|GSRAY
|4,12
|140.068.064
|% -5,94
|
|THYAO
|17,01
|1.000.213.987
|% 0,24
|
|GARAN
|10,48
|975.356.395
|% 0,29
|
|TUPRS
|144,40
|483.201.068
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,09
|429.792.741
|% 1,95
|
|ASELS
|16,65
|318.310.344
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,09
|429.792.741
|% 1,95
|
|TSKB
|1,53
|173.431.765
|% 0,00
|
|GARAN
|10,48
|975.356.395
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,94
|189.980.577
|% -1,34
|
|THYAO
|17,01
|1.000.213.987
|% 0,24
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7243
|9,7277
|% 0,46
|
|Euro
|11,2252
|11,2348
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,0432
|13,1087
|% -0,07
|
|Frank
|10,6042
|10,6681
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5853
|2,5983
|% 0,30
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|3,53
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.693
|3.786
|-4,09
|
|Yarım
|1.785
|1.831
|-1,97
|
|Çeyrek
|895
|916
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,40
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Seans Raporu
12:03
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