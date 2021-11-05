***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975069
BIST
11:191.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:199,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:1911,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0206
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:19562,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,53
|Açılış
|: 562,16
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:16
|GEDZA
|17,68
|13.159.496
|% 8,60
|
|RALYH
|8,80
|74.446.823
|% 7,19
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,73
|3.051.830
|% 6,32
|
|KONTR
|78,65
|114.956.791
|% 5,22
|
|KARYE
|16,04
|53.629.111
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.551.310
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,24
|16.766.594
|% -6,55
|
|RODRG
|14,20
|940.802
|% -5,71
|
|DARDL
|2,79
|28.732.142
|% -5,42
|
|THYAO
|17,05
|740.318.827
|% 0,47
|
|GARAN
|10,53
|684.672.780
|% 0,77
|
|TUPRS
|144,20
|368.088.640
|% 1,05
|
|ASELS
|16,77
|257.987.772
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,10
|256.966.816
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,10
|256.966.816
|% 2,44
|
|TSKB
|1,55
|158.600.472
|% 1,31
|
|GARAN
|10,53
|684.672.780
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,10
|55.537.870
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|133.294.527
|% 0,34
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7211
|9,7233
|% 0,42
|
|Euro
|11,2348
|11,2461
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0617
|13,1272
|% 0,07
|
|Frank
|10,6044
|10,6683
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5847
|2,5976
|% 0,27
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,56
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|0,12
|