***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975074
BIST
11:081.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:089,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:0811,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0205
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:08561,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,96
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:06
|GEDZA
|17,69
|11.693.768
|% 8,66
|
|IZFAS
|6,82
|3.021.903
|% 7,74
|
|RALYH
|8,82
|72.172.653
|% 7,43
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|KONTR
|78,70
|111.713.736
|% 5,28
|
|BASGZ
|25,24
|2.440.077
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.396.659
|% -9,99
|
|DARDL
|2,78
|26.999.756
|% -5,76
|
|TETMT
|181,50
|2.133.673
|% -4,87
|
|RODRG
|14,40
|876.713
|% -4,38
|
|THYAO
|17,08
|681.633.193
|% 0,65
|
|GARAN
|10,53
|571.030.593
|% 0,77
|
|TUPRS
|143,30
|309.608.660
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|254.149.193
|% 2,44
|
|ASELS
|16,79
|221.742.455
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,10
|254.149.193
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|153.992.398
|% 0,65
|
|GARAN
|10,53
|571.030.593
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,10
|54.814.745
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|132.182.726
|% 0,34
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7227
|9,7260
|% 0,45
|
|Euro
|11,2367
|11,2469
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0898
|13,1554
|% 0,28
|
|Frank
|10,6019
|10,6657
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5848
|2,5978
|% 0,28
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,56
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|0,12
|