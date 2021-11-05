***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975077
BIST
11:091.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:099,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:0911,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0203
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:09561,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,60
|Açılış
|: 561,22
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:09
|GEDZA
|17,68
|12.497.269
|% 8,60
|
|RALYH
|8,83
|73.117.775
|% 7,55
|
|IZFAS
|6,79
|3.042.588
|% 7,27
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|KONTR
|78,40
|113.394.627
|% 4,88
|
|KARYE
|16,04
|53.558.952
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.513.096
|% -9,99
|
|DARDL
|2,79
|27.795.475
|% -5,42
|
|RODRG
|14,29
|891.503
|% -5,11
|
|TETMT
|181,90
|2.247.796
|% -4,66
|
|THYAO
|17,06
|713.547.001
|% 0,53
|
|GARAN
|10,52
|606.097.408
|% 0,67
|
|TUPRS
|143,20
|315.381.042
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,10
|256.240.270
|% 2,44
|
|ASELS
|16,82
|245.686.756
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,10
|256.240.270
|% 2,44
|
|TSKB
|1,55
|157.998.574
|% 1,31
|
|GARAN
|10,52
|606.097.408
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|55.345.660
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,99
|132.520.831
|% 0,34
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7215
|9,7255
|% 0,44
|
|Euro
|11,2390
|11,2465
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0698
|13,1353
|% 0,13
|
|Frank
|10,6018
|10,6656
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5844
|2,5974
|% 0,27
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,17
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|0,11
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:19CANTE
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 698 adet işlem
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11:18KONTR
Yüzde 5.28 oranında artışla 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 072 adet işlem
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, SISE
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, TTKOM
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 05 artarak (% 0.22 ) 1, 388