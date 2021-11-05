***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975078
BIST
11:091.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:099,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:0911,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0205
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:09561,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,60
|Açılış
|: 561,22
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:07
|GEDZA
|17,70
|12.220.238
|% 8,72
|
|RALYH
|8,82
|72.496.432
|% 7,43
|
|IZFAS
|6,78
|3.035.759
|% 7,11
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|KONTR
|78,50
|112.590.321
|% 5,02
|
|KARYE
|16,04
|53.437.689
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.447.270
|% -9,99
|
|DARDL
|2,78
|27.390.374
|% -5,76
|
|TETMT
|181,50
|2.199.066
|% -4,87
|
|RODRG
|14,43
|878.154
|% -4,18
|
|THYAO
|17,04
|696.303.731
|% 0,41
|
|GARAN
|10,54
|598.359.325
|% 0,86
|
|TUPRS
|143,10
|311.155.738
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,09
|254.276.600
|% 1,95
|
|ASELS
|16,82
|231.381.491
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,09
|254.276.600
|% 1,95
|
|TSKB
|1,55
|155.015.749
|% 1,31
|
|GARAN
|10,54
|598.359.325
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,10
|54.886.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|132.326.308
|% 0,34
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7214
|9,7232
|% 0,42
|
|Euro
|11,2337
|11,2455
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,0898
|13,1554
|% 0,28
|
|Frank
|10,6019
|10,6657
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5848
|2,5978
|% 0,28
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,85
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,05
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,18
|