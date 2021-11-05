***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975082
BIST
11:331.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:339,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3311,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0177
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:33562,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,66
|Açılış
|: 562,33
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:32
|GEDZA
|17,53
|14.770.843
|% 7,68
|
|DOBUR
|68,55
|12.829.758
|% 7,53
|
|IZFAS
|6,79
|3.118.807
|% 7,27
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,75
|77.238.304
|% 6,58
|
|KARYE
|16,04
|53.922.402
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.647.499
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,50
|17.908.527
|% -8,57
|
|RODRG
|14,20
|1.101.753
|% -5,71
|
|DARDL
|2,81
|30.252.302
|% -4,75
|
|THYAO
|17,04
|809.742.500
|% 0,41
|
|GARAN
|10,51
|770.851.085
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,30
|426.054.159
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,09
|321.650.281
|% 1,95
|
|ASELS
|16,76
|279.041.049
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,09
|321.650.281
|% 1,95
|
|TSKB
|1,53
|169.273.527
|% 0,00
|
|GARAN
|10,51
|770.851.085
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,10
|56.178.371
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|146.072.760
|% -0,34
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7235
|9,7273
|% 0,46
|
|Euro
|11,2387
|11,2449
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,0600
|13,1255
|% 0,05
|
|Frank
|10,6064
|10,6703
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5847
|2,5977
|% 0,28
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,58
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|0,83
|