***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
22.11.2021 10:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978921
BIST
12:141.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
12:1411,2064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0452
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:1412,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0581
|Açılış
|: 12,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:14664,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,83
|Açılış
|: 664,42
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:11
|TETMT
|230,40
|3.281.348
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.528.743
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.737.048
|% 9,97
|
|SELGD
|4,64
|4.200.333
|% 9,95
|
|ATATP
|56,90
|34.287.188
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|58.817.042
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|160.933.423
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|67.353.864
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,21
|190.492.070
|% -5,37
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,46
|1.025.789.641
|% 2,17
|
|SISE
|11,11
|811.503.301
|% -1,24
|
|KRDMD
|8,40
|637.717.092
|% 2,69
|
|GARAN
|12,10
|564.060.508
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,97
|374.344.650
|% 4,55
|
|ODAS
|1,64
|284.030.703
|% 2,50
|
|KRDMD
|8,40
|637.717.092
|% 2,69
|
|SISE
|11,11
|811.503.301
|% -1,24
|
|YKBNK
|3,59
|229.008.550
|% 1,13
|
|THYAO
|17,46
|1.025.789.641
|% 2,17
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1971
|11,2077
|% -0,39
|
|Euro
|12,6380
|12,6510
|% -0,45
|
|Sterlin
|15,0052
|15,0804
|% -0,50
|
|Frank
|12,0274
|12,0999
|% -0,34
|
|Riyal
|2,9786
|2,9935
|% -0,40
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-1,61
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|4.376
|4.442
|-10,00
|
|Tam
|4.358
|4.467
|-5,03
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|-2,44
|
|Çeyrek
|1.057
|1.081
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,42
|
Seans Raporu
12:11
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12:23XU030
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12:22DEVA
Yüzde 5.84 oranında artışla 27.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 735 adet işlem
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12:21PRKAB
Yüzde 9.61 oranında artışla 53.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 271 adet işlem