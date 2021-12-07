***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 12:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981471
BIST
13:171.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,11
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:1713,7442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0534
|Açılış
|: 13,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:1715,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0781
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:17785,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,34
|Açılış
|: 785,93
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:17
|PKENT
|5.418,60
|5.432.893
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|27.773.104
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|384.260
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.948.979
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.310.410
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,25
|291.356.226
|% -8,16
|
|MEGAP
|7,17
|68.414.071
|% -7,00
|
|MEGAP
|7,17
|68.414.071
|% -7,00
|
|SISE
|14,28
|2.534.790.875
|% 7,05
|
|KRDMD
|9,60
|1.484.237.440
|% 3,23
|
|THYAO
|19,21
|1.201.471.833
|% 2,78
|
|ASELS
|22,94
|1.184.025.797
|% 1,77
|
|GARAN
|11,81
|1.127.512.328
|% -0,25
|
|ODAS
|1,66
|335.756.263
|% 0,61
|
|SISE
|14,28
|2.534.790.875
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,53
|556.049.512
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,60
|1.484.237.440
|% 3,23
|
|KLGYO
|2,25
|291.356.226
|% -8,16
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7287
|13,7442
|% -0,39
|
|Euro
|15,4709
|15,5017
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,1681
|18,2592
|% -0,37
|
|Frank
|14,8120
|14,9013
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6511
|3,6694
|% -0,42
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,81
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|5.189
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.165
|5.296
|-32,97
|
|Yarım
|2.497
|2.562
|-15,95
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|1,82
|