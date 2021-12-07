***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 13:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981489
BIST
15:591.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,31
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.974
En Düşük
1.943
15:5913,6574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1402
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
15:5915,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1975
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
15:59784,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -4,79
|Açılış
|: 784,49
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler15:57
|INTEM
|66,00
|39.762.830
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.028.793
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.055.648
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|53.560.283
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|479.308.612
|% -9,80
|
|SISE
|14,58
|3.717.017.657
|% 9,30
|
|GARAN
|11,86
|2.137.332.800
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,60
|1.983.488.211
|% 3,23
|
|ASELS
|22,94
|1.694.537.341
|% 1,77
|
|THYAO
|19,35
|1.602.322.784
|% 3,53
|
|SISE
|14,58
|3.717.017.657
|% 9,30
|
|YKBNK
|3,55
|883.394.528
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|584.288.558
|% 1,68
|
|ODAS
|1,66
|374.452.093
|% 0,61
|
|KLGYO
|2,21
|479.308.612
|% -9,80
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6446
|13,6478
|% -1,09
|
|Euro
|15,3647
|15,3778
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,0893
|18,1800
|% -0,80
|
|Frank
|14,7260
|14,8147
|% -0,83
|
|Riyal
|3,6385
|3,6567
|% -0,77
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,47
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.277
|-25,00
|
|Tam
|5.180
|5.309
|-19,92
|
|Yarım
|2.504
|2.568
|-9,64
|
|Çeyrek
|1.256
|1.284
|-4,82
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|1,73
|
Seans Raporu
15:57
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