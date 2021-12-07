***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 14:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981501
BIST
17:071.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 54,57
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0713,6657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1319
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0715,3737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,2061
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:07780,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -8,39
|Açılış
|: 780,88
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:07
|INTEM
|66,00
|40.227.008
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.648.396
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|104.251.806
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|104.251.806
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.037.086.622
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,76
|2.783.406.293
|% 4,95
|
|GARAN
|11,88
|2.442.338.764
|% 0,34
|
|ASELS
|23,08
|1.962.703.722
|% 2,40
|
|THYAO
|19,29
|1.715.215.212
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,76
|2.783.406.293
|% 4,95
|
|SISE
|14,67
|4.037.086.622
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|1.008.001.828
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|593.390.565
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|525.115.010
|% -9,80
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6546
|13,6657
|% -0,96
|
|Euro
|15,3541
|15,3737
|% -1,32
|
|Sterlin
|18,0370
|18,1275
|% -1,09
|
|Frank
|14,7011
|14,7896
|% -1,00
|
|Riyal
|3,6361
|3,6544
|% -0,83
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21EPLAS
Yüzde 7.08 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 295 adet işlem
-
17:20ESCOM
Yüzde 5.96 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 231, 105 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 24 artarak (% 3.29 ) 2, 143
-
17:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, SISE, YKBNK
-
17:19XU100
Endeks 1, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 34, 474.00 milyon TL de