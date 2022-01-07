***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 16:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989973
BIST
16:372.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3713,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0668
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3715,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1091
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:37796,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 796,97
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:37
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.036.547
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.612.642
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,48
|256.197.391
|% -7,96
|
|IHEVA
|1,01
|24.552.106
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|EREGL
|30,42
|3.122.256.774
|% 0,73
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|THYAO
|24,40
|2.113.928.095
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.455.733.790
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.593.148.360
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,26
|2.162.914.282
|% 6,33
|
|EKGYO
|2,31
|399.099.294
|% 2,21
|
|TSKB
|1,55
|268.539.377
|% 2,65
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8814
|13,9087
|% 0,48
|
|Euro
|15,7156
|15,7537
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% 0,72
|
|Frank
|14,9916
|15,0820
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6854
|3,7038
|% 0,55
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,74
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,35
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.286
|5.424
|57,64
|
|Yarım
|2.555
|2.624
|27,89
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|13,94
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,89
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 2, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 26, 939.00 milyon TL de
-
16:51TRCAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849, 845 adet işlem
-
16:50EGSER
Yüzde 6.04 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 495 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 8.55 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 981, 078 adet işlem
-
16:48OSMEN
Yüzde 8.44 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 510 adet işlem