***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989974
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05797,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,45
|Açılış
|: 797,04
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.212.133
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.089.830
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|136.919.607
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.204.089
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.292.740
|% 9,95
|
|DOBUR
|92,80
|14.274.700
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.424.336
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,28
|293.128.697
|% -9,90
|
|SERVE
|12,12
|68.150
|% -7,48
|
|MTRYO
|1,61
|1.177.061
|% -5,29
|
|GARAN
|11,75
|4.452.476.943
|% 2,35
|
|EREGL
|30,70
|3.687.999.726
|% 1,66
|
|THYAO
|24,98
|2.871.986.871
|% 0,48
|
|KRDMD
|11,61
|2.790.766.364
|% 9,63
|
|YKBNK
|3,70
|1.929.959.178
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,70
|1.929.959.178
|% 6,02
|
|GARAN
|11,75
|4.452.476.943
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,61
|2.790.766.364
|% 9,63
|
|EKGYO
|2,35
|542.940.398
|% 3,98
|
|TSKB
|1,57
|306.897.764
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8423
|13,8640
|% 0,16
|
|Euro
|15,7087
|15,7375
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,7031
|18,7969
|% 0,48
|
|Frank
|14,9568
|15,0469
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6735
|3,6919
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,73
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,84
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,85
|0,00
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem