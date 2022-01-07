***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 16:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989993
BIST
16:372.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3713,9040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3715,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0932
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:37796,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 796,97
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:37
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.945.502
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.592.524
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,47
|255.147.323
|% -8,06
|
|IHEVA
|1,01
|24.551.340
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.588.956.413
|% 1,74
|
|EREGL
|30,50
|3.110.979.776
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,29
|2.154.148.447
|% 6,61
|
|THYAO
|24,42
|2.104.292.180
|% -1,77
|
|YKBNK
|3,59
|1.453.423.352
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.453.423.352
|% 2,87
|
|GARAN
|11,68
|3.588.956.413
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,29
|2.154.148.447
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,31
|399.069.324
|% 2,21
|
|TSKB
|1,55
|267.270.681
|% 2,65
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8844
|13,9040
|% 0,45
|
|Euro
|15,7134
|15,7378
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% 0,72
|
|Frank
|14,9916
|15,0820
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6854
|3,7038
|% 0,55
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,29
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,40
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,61
|
|Yarım
|2.557
|2.625
|29,32
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|0,08
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 2, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 26, 939.00 milyon TL de
-
16:51TRCAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 849, 845 adet işlem
-
16:50EGSER
Yüzde 6.04 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 495 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 8.55 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 981, 078 adet işlem
-
16:48OSMEN
Yüzde 8.44 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 510 adet işlem