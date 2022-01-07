***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990006
BIST
17:122.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:1213,8268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0151
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:1215,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:12799,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,87
|Açılış
|: 799,39
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|29.061.841
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.695.173
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.819.672
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,39
|272.809.765
|% -8,83
|
|IHEVA
|1,00
|25.935.605
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,73
|3.919.731.128
|% 2,18
|
|EREGL
|30,76
|3.329.540.729
|% 1,85
|
|KRDMD
|11,39
|2.352.637.132
|% 7,55
|
|THYAO
|24,90
|2.351.170.837
|% 0,16
|
|YKBNK
|3,63
|1.579.416.582
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,63
|1.579.416.582
|% 4,01
|
|GARAN
|11,73
|3.919.731.128
|% 2,18
|
|KRDMD
|11,39
|2.352.637.132
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,33
|435.461.234
|% 3,10
|
|TSKB
|1,56
|274.014.342
|% 3,31
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8162
|13,8268
|% -0,11
|
|Euro
|15,6501
|15,6747
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7416
|18,8355
|% 0,68
|
|Frank
|14,9781
|15,0683
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6848
|3,7033
|% 0,54
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,98
|
|Altın Gr.
|800
|800
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,34
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,19
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,50
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,66
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 54 artarak (% 0.93 ) 2, 240
-
17:27XU100
Endeks 2, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 29, 625.00 milyon TL de
-
17:27CIMSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 203, 785 adet işlem
-
17:26BURCE
Yüzde 7.47 oranında artışla 30.22 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 477 adet işlem
-
17:25HUBVC
Yüzde 6.75 oranında artışla 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 345, 437 adet işlem