***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990010
BIST
16:502.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:5013,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0599
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:5015,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0828
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:50800,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 6,94
|Açılış
|: 800,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:46
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.465.100
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.633.188
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.677.320
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,33
|262.306.475
|% -9,42
|
|IHEVA
|0,99
|25.521.257
|% -6,60
|
|IHAAS
|10,38
|4.070.661
|% -5,81
|
|GARAN
|11,65
|3.615.406.371
|% 1,48
|
|EREGL
|30,40
|3.148.632.751
|% 0,66
|
|KRDMD
|11,32
|2.209.776.979
|% 6,89
|
|THYAO
|24,32
|2.127.945.900
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,58
|1.466.503.760
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.466.503.760
|% 2,58
|
|GARAN
|11,65
|3.615.406.371
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,32
|2.209.776.979
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,29
|404.220.586
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|268.959.448
|% 2,65
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8874
|13,9011
|% 0,43
|
|Euro
|15,7051
|15,7419
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,7351
|18,8291
|% 0,65
|
|Frank
|14,9819
|15,0721
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6862
|3,7047
|% 0,58
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,07
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,55
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.273
|5.411
|44,31
|
|Yarım
|2.549
|2.617
|21,44
|
|Çeyrek
|1.278
|1.309
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,02
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,79
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01SEYKM
Yüzde -8.74 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 478, 615 adet işlem
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17:00MTRYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 638 adet işlem
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16:58PRKAB
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 752 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.06 ) 2, 218
-
16:57XU100
Endeks 2, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 27, 177.00 milyon TL de