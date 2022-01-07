***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990014
BIST
17:002.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,61
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:0013,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0324
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:0015,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:00800,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 6,54
|Açılış
|: 800,13
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:00
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.933.135
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.665.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.744.677
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,36
|269.232.119
|% -9,13
|
|IHAAS
|10,36
|4.090.505
|% -5,99
|
|PRKAB
|59,90
|123.308.549
|% -5,67
|
|GARAN
|11,68
|3.674.350.029
|% 1,74
|
|EREGL
|30,50
|3.199.912.967
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,30
|2.275.775.588
|% 6,70
|
|THYAO
|24,32
|2.155.799.522
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,60
|1.499.857.564
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,60
|1.499.857.564
|% 3,15
|
|GARAN
|11,68
|3.674.350.029
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,30
|2.275.775.588
|% 6,70
|
|EKGYO
|2,31
|411.132.981
|% 2,21
|
|TSKB
|1,55
|269.232.268
|% 2,65
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8477
|13,8743
|% 0,23
|
|Euro
|15,6792
|15,7133
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,7564
|18,8504
|% 0,76
|
|Frank
|14,9938
|15,0842
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6903
|3,7088
|% 0,69
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,07
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,70
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.273
|5.410
|43,37
|
|Yarım
|2.547
|2.615
|19,10
|
|Çeyrek
|1.278
|1.308
|10,49
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|