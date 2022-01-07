***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990018
BIST
17:002.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,61
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:0013,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0324
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:0015,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:00799,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 5,53
|Açılış
|: 799,12
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:56
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|28.953.377
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.665.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.745.074
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,41
|270.398.381
|% -8,64
|
|PRKAB
|59,00
|126.794.828
|% -7,09
|
|IHAAS
|10,36
|4.090.505
|% -5,99
|
|GARAN
|11,68
|3.695.684.746
|% 1,74
|
|EREGL
|30,52
|3.205.406.184
|% 1,06
|
|KRDMD
|11,31
|2.279.740.997
|% 6,80
|
|THYAO
|24,38
|2.159.812.232
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,59
|1.499.894.142
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.499.894.142
|% 2,87
|
|GARAN
|11,68
|3.695.684.746
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,31
|2.279.740.997
|% 6,80
|
|EKGYO
|2,30
|411.184.626
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|269.258.635
|% 2,65
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8562
|13,8760
|% 0,25
|
|Euro
|15,6851
|15,7093
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,7511
|18,8451
|% 0,73
|
|Frank
|14,9949
|15,0852
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6899
|3,7084
|% 0,68
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,98
|
|Altın Gr.
|800
|800
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.317
|5.397
|61,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,34
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,19
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,50
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,66
|