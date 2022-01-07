***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990036
BIST
17:222.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,17
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:2213,7832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0587
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:2215,6132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0314
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:22796,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 796,76
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:22
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|29.216.146
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.704.564
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|OSMEN
|29,14
|9.671.546
|% 9,80
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.906.234
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,35
|274.626.600
|% -9,22
|
|IHEVA
|1,01
|25.993.762
|% -4,72
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,73
|3.988.585.441
|% 2,18
|
|EREGL
|30,72
|3.407.548.667
|% 1,72
|
|THYAO
|24,92
|2.515.130.732
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,34
|2.408.028.659
|% 7,08
|
|YKBNK
|3,64
|1.632.526.641
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,64
|1.632.526.641
|% 4,30
|
|GARAN
|11,73
|3.988.585.441
|% 2,18
|
|KRDMD
|11,34
|2.408.028.659
|% 7,08
|
|EKGYO
|2,32
|455.828.378
|% 2,65
|
|TSKB
|1,55
|280.978.387
|% 2,65
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7661
|13,7832
|% -0,42
|
|Euro
|15,5833
|15,6132
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,6642
|18,7578
|% 0,27
|
|Frank
|14,9227
|15,0126
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6694
|3,6878
|% 0,12
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,11
|
|Altın Gr.
|799
|800
|6,02
|
|Cumhuriyet
|5.312
|5.392
|56,00
|
|Tam
|5.293
|5.431
|64,11
|
|Yarım
|2.558
|2.627
|31,02
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,50
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,06
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,37
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37XU100
Endeks 2, 022 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 30, 354.00 milyon TL de
-
17:37INDES
Yüzde 5.07 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 755, 907 adet işlem
-
17:36CIMSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 092 adet işlem
-
17:35HUBVC
Yüzde 6.85 oranında artışla 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 392, 157 adet işlem
-
17:33OSMEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 723 adet işlem