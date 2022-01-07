***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990049
BIST
17:182.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,43
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:1813,7700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0719
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:1815,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0360
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:18798,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,73
|Açılış
|: 798,32
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:16
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|29.158.826
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.695.173
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.863.757
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,38
|273.584.865
|% -8,93
|
|IHAAS
|10,41
|4.096.314
|% -5,54
|
|IHEVA
|1,01
|25.946.722
|% -4,72
|
|GARAN
|11,72
|3.942.385.766
|% 2,09
|
|EREGL
|30,72
|3.363.390.680
|% 1,72
|
|THYAO
|24,92
|2.460.060.862
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,36
|2.386.615.480
|% 7,27
|
|YKBNK
|3,63
|1.606.482.427
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,63
|1.606.482.427
|% 4,01
|
|GARAN
|11,72
|3.942.385.766
|% 2,09
|
|KRDMD
|11,36
|2.386.615.480
|% 7,27
|
|EKGYO
|2,32
|447.055.010
|% 2,65
|
|TSKB
|1,55
|278.608.393
|% 2,65
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7671
|13,7823
|% -0,43
|
|Euro
|15,6047
|15,6310
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7274
|18,8213
|% 0,61
|
|Frank
|14,9694
|15,0596
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6815
|3,7000
|% 0,45
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,11
|
|Altın Gr.
|799
|800
|6,02
|
|Cumhuriyet
|5.312
|5.392
|56,00
|
|Tam
|5.293
|5.431
|64,11
|
|Yarım
|2.558
|2.627
|31,02
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,50
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,06
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,37
|
Seans Raporu
17:16
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17:31ARZUM
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 54 artarak (% 0.93 ) 2, 240
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17:27XU100
Endeks 2, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 29, 625.00 milyon TL de
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17:27CIMSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 203, 785 adet işlem