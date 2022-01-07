***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990101
BIST
17:422.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,01
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:4213,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0121
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:4215,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0718
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:42794,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,69
|Açılış
|: 794,28
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|134.744.590
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|29.455.848
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.129.015
|% 9,95
|
|HUBVC
|11,07
|109.739.267
|% 9,93
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.025.671
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,30
|282.208.923
|% -9,71
|
|IHEVA
|1,00
|26.135.298
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,72
|4.092.013.269
|% 2,09
|
|EREGL
|30,62
|3.498.159.774
|% 1,39
|
|THYAO
|24,86
|2.690.261.490
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,29
|2.472.597.796
|% 6,61
|
|YKBNK
|3,67
|1.712.263.435
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,67
|1.712.263.435
|% 5,16
|
|GARAN
|11,72
|4.092.013.269
|% 2,09
|
|KRDMD
|11,29
|2.472.597.796
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,34
|467.452.756
|% 3,54
|
|TSKB
|1,56
|282.288.167
|% 3,31
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8249
|13,8389
|% -0,02
|
|Euro
|15,6736
|15,6971
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,6136
|18,7070
|% -0,00
|
|Frank
|14,8825
|14,9721
|% -0,20
|
|Riyal
|3,6584
|3,6767
|% -0,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,22
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,20
|