***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 17:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990104
BIST
17:592.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 27,14
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
17:5913,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0208
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:5915,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:59796,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,12
|Açılış
|: 796,71
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KRDMA
|9,26
|103.364.851
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|136.654.394
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|29.591.606
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.269.396
|% 9,95
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.280.436
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|288.377.145
|% -9,61
|
|IHEVA
|1,00
|26.383.225
|% -5,66
|
|IHAAS
|10,43
|4.552.930
|% -5,35
|
|GARAN
|11,75
|4.247.015.823
|% 2,35
|
|EREGL
|30,70
|3.572.679.697
|% 1,66
|
|THYAO
|24,98
|2.808.317.363
|% 0,48
|
|KRDMD
|11,44
|2.583.914.984
|% 8,03
|
|YKBNK
|3,70
|1.882.993.422
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,70
|1.882.993.422
|% 6,02
|
|GARAN
|11,75
|4.247.015.823
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,44
|2.583.914.984
|% 8,03
|
|EKGYO
|2,34
|516.631.664
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|296.514.369
|% 3,97
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8251
|13,8318
|% -0,07
|
|Euro
|15,6940
|15,7331
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,7212
|18,8151
|% 0,57
|
|Frank
|14,9656
|15,0557
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6775
|3,6960
|% 0,34
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,23
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-0,15
|
Seans Raporu
17:57
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17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
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17:57XU030
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Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
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17:57KRSTL
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17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem