***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007169
BIST
13:102.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,43
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1014,2395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1253
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1015,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0777
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:10890,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,90
|Açılış
|: 890,07
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:10
|AVOD
|1,42
|13.461.846
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.079.426
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.659.849
|% 9,95
|
|EGSER
|17,97
|30.991.923
|% 8,58
|
|DOHOL
|2,86
|512.126.136
|% 7,92
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|40.018.312
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.446.333
|% -6,08
|
|DOCO
|1.236,20
|19.698.868
|% -5,38
|
|EUHOL
|3,11
|966.734
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,73
|2.276.040.918
|% 0,88
|
|EREGL
|34,68
|1.587.503.808
|% -1,87
|
|THYAO
|25,28
|1.116.975.438
|% -2,54
|
|ASELS
|24,42
|993.362.315
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,50
|925.641.289
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,86
|512.126.136
|% 7,92
|
|KRDMD
|13,73
|2.276.040.918
|% 0,88
|
|ODAS
|1,40
|200.290.933
|% 5,26
|
|PETKM
|8,05
|746.589.454
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,64
|292.993.964
|% -0,55
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2353
|14,2395
|% 0,89
|
|Euro
|15,6952
|15,7217
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,8818
|18,9765
|% 0,59
|
|Frank
|15,4398
|15,5328
|% 0,90
|
|Riyal
|3,7848
|3,8038
|% 0,92
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|7,00
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,21
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.866
|6.012
|73,79
|
|Yarım
|2.835
|2.908
|35,70
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,85
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,16
|