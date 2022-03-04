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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.03.2022 10:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007171


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BIST USD EURO ALTIN
13:102.003
Değişim :  -1,01% |  -20,43
Açılış :  2.014  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
2.024 En Düşük
1.996
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,42 13.308.950 % 42,00  
YUNSA 14,59 30.077.690 % 9,95  
MEDTR 11,93 21.657.463 % 9,95  
EGSER 17,98 30.991.744 % 8,64  
DOHOL 2,87 511.968.910 % 8,30  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 14,2362 14,2440 % 0,92  
Euro 15,6989 15,7325 % 0,57  
Sterlin 18,8846 18,9793 % 0,61  
Frank 15,4450 15,5380 % 0,94  
Riyal 3,7847 3,8036 % 0,92  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 6,25  
Altın Gr. 891 891 11,90  
Cumhuriyet 5.891 5.980 80,00  
Tam 5.868 6.016 77,84  
Yarım 2.836 2.910 37,66  
Çeyrek 1.422 1.455 18,83  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 0,00  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 0,13  
B. Petrol 112 112 1,04  
Seans Raporu 13:08
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